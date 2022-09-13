إليسا تقاضي زياد برجي وأحمد ماضي بسبب أغنية «أنا وبس»

أقامت الفنانة اللبنانية إليسا دعوى قضائية ضد كلا من المطرب والملحن زياد برجي، والشاعر أحمد ماضي، لقيامهما بالسطو على أغنيتها «أنا وبس»، وتقديمها باسم آخر «وبطير»، بصوت زياد برجي.

إليسا: ما حدث تعدي سافر وقرصنة متعمدة

وبشأن ذلك، أصدرت إليسا بيانا، تضمن: «تقدمت الفنانة إليسا بواسطة وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة بعدة مراجعات قضائية حماية لحقوقها المكرّسة قانونا، وذلك بوجه التعدّي السافر والقرصنة المتعمّدة على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها».

وتابع: «فيما خصّ أغنية أنا وبس التي جرى قرصنتها وإعادة بثّها من قبل السيدين زياد برجي وأحمد ماضي اللذان وبعد أن تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وقبضا حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور، عادا وبشكل مناف لأبسط القواعد القانونية والأدبية بإعادة نشر الأغنية تحت عنوان وبطير، ضاربين عرض الحائط بأبسط أدبيات قواعد الفن وأدبيات التعامل الأخلاقي».

إليسا: «أمتلك كل المستندات القانونية»

أضاف البيان:«لا سيّما وأن كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية قانونية بثّ ونشر أغنية وبطير التي تعكس صورة مُقلّدة، مقرصنة عن الأغنية الرسمية للفنانة إليسا صاحبة ومالكة الأغنية الرسمية أنا وبس».

اختتم: «عليه يؤكد المكتب الإعلامي للفنانة اليسا أن الوكيل القانوني المحامي مارك حبقة اتخذ كافة الإجراءات الآيلة إلى وقف التعدي على حقوق الفنانة اليسا المحمية قانونا لاسيما إن ملاحقة كل من ساهم في قرصنة أغنية «أنا وبس» وتحويرها وتقليدها ونشرها خلافا للقانون، بما فيهم كاتب وملحن وناشر الأغنية مذكورة، و/أو محوّر عنوانها وبطير وكل من ساهم في توزيع و/أو ترويج الاغنية المقرصنة، وعليه، تؤكد الفنانة إليسا عن كامل ثقتها في القضاء اللبناني، الذي سوف يضع حدّ للتفلّت الأخلاقي والفني والأدبي الناتج عن مخالفة القوانين اللبنانية المرعية الإجراء ليكون كل مخالف عبرة لمن اعتبر».