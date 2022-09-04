سر رفض إليسا مقاضاة زياد برجي بسبب أغنية «وبطير».. تجنبت الصدام

ما زالت أزمة الفنانة إليسا والشاعر اللبناني أحمد ماضي والملحن زياد برجي مشتعلة حتى الآن، بعد أن قام برجي بطرح أغنية إليسا الجديدة «أنا وبس» بصوته من خلال أغنية بعنوان «وبطير».

أغنية وبطير هي نسخة من أغنية أنا وبس

علمت «الوطن» أن إليسا رفضت اتخاذ إجراءات قانونية ضد برجي أو ماضي حتى الآن.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة أن إليسا ترفض الدخول في صدام وجدل معهما بدعوى أن ما قاما به هو محاولة للاعتداء على نجاح أغنيتها.

بينما كشفت مصادر مقربة من الشاعر أحمد ماضي، أن اليسا ليس لها حق فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأغنية لعدم قيامها بدفع باقي مستحقات الأغنية التي طرحتها بعنوان «أنا وبس» وعلى أثر ذلك قام بإعطاء الأغنية لملحنها زياد برجي لكي يغنيها بصوته.

كانت أزمة الأغنية قد انفجرت حينما كانت إليسا وزياد برجي سويا في لقاء تليفزيوني، ورفضت الإفصاح عن اسم أغنيتها الجديدة واسم شاعرها وطلبت من زياد برجي الإفصاح، مما أغضب أحمد ماضي ورآه غرورا منها وتكبر على أن تذكر هي اسمه فخرج إلى وسائل الإعلام وهاجمها وطلب سحب الأغنية منها ولكنها كانت قد قامت بتسجيلها وتصويرها.

أحمد ماضي طلب سحب أغنيته من إليسا

يذكر أن الفنانة إليسا كانت قد طرحت أغنية من أول دقيقة مع الفنان المغربي سعد لمجرد منذ ما يقرب 3 شهور، وحققت نجاحا مبهرا، وتخطت حاجز 200 مليون مشاهدة.