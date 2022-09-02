زياد برجي وأحمد ماضي يعيدان أزمتهما مع إليسا بطرح نسخة ثانية من «أنا وبس»

اشتعلت من جديد أزمة الفنانة اللبنانية إليسا، والشاعر اللبناني أحمد ماضي والملحن زياد برجي، بعد أن طرح الأخير أغنية «وبطير» عبر المنصات السمعية والكليب على يوتيوب، ردا على إليسا.

«وبطير» النسخة الثانية من أغنية «أنا وبس»

أغنية «وبطير» هي نفس كلمات وألحان أغنية إليسا الجديدة «أنا وبس» والتى كانت قد طرحتها منذ أسبوعين وتسببت فى إقامة دعاوى قضائية من قبل الطرفين، حيث إن ماضي اتهم إليسا بعدم دفع حقوقها المادية وأنها تعالت عليه ورفضت ذكر اسمه، ما جعله يعيد بيعها مرة أخرى وأعطاها للفنان زياد برجي.

وردا على هذا الأمر علقت إليسا على طرح زياد برجي الأغنية باسم ثانٍ قائلا على تويتر: «كتير بحب لما فنانين تانيين يغنولي أغنياتي»، ثم اطلقت تغريدة أخرى قالت فيها «عن جد الدنيي أخلاق ولما الإنسان يفقدا فقد كل شي!!».

كتير بحب لما فنانين تانيين يغنولي أغنياتي ???? — Elissa (@elissakh) September 1, 2022

أزمة إليسا مع ماضي وبرجي بسبب مقابلة تليفزيونية

بدالة المشكلة بين إليسا وماضي وزياد برجي، كانت خلال مقابلة تليفزيونية جمعت إليسا وبرجي سويا حيث طلب المذيع من إليسا الكشف عن اسم اغنيتها الجديدة وشاعرها فصمتت إليسا وجعلت برجي يفصح بالاسم وهو ما اعتبره أحمد ماضي إهانة له وقام بمهاجمتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورفع دعوى قضائية عليها بسبب عدم قيامها بدفع حقوقها وتقديمها بشكل غير سليم.

إليسا كانت قد ردت على اتهامات ماضي حين ما جعلت محاميها الخاص يظهر التوكيلات التى أقر فيها شاعر وملحن الأغنية تنازلهما عنها للمطربة.