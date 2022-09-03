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إليسا تحذر من صفحات منسوبة إليها تثير الشائعات

كتب:

هبة أمين
11:40 م | السبت 03 سبتمبر 2022
الفنانة إليسا

الفنانة إليسا

حذرت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها ومتابعيها، من وجود صفحات موثقة تنتحل اسمها وشخصيتها عبر السوشيال ميديا، وتقوم بكتابة تصريحات وكلمات غير صحيحة، وتثير الشائعات، وذلك من خلال منشور لها عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وأبدت إليسا، استياءها الشديد عبر حسابها على موقع تويتر، من التصريحات الخاطئة التي تنسب إليها خصوصًا في كثير من القضايا الشائكة والمثيرة للجدل، مشيرة إلى حسابها الرسمي الوحيد الذي تتواصل به مع جمهورها.

إليسا تحذر من الشائعات بشأنها

وكتبت إليسا قائلة «في موجة تصريحات خاطئة بتطلع عن لساني، والمؤسف إنه من صفحات موثقة، مرة عن سوريا، مرة عن الدين الإسلامي، وأنا أكيد لا قلت هالحكي ولا بقولوا، ولا بدخل بتفاصيل دين أي حدا، تصريحاتي هيي ع صفحتي وبإطلالاتي، وكل الباقي إشاعات مش أكتر وصفحات فقدت مصداقيتها».

تعاون إليسا ومروان خوري بعد سنوات من الغياب

من ناحية أخرى، تتعاون إليسا مع الموسيقار اللبناني مروان خوري، في ثلاث أغنيات جديدة، والمقرر أن تقوم بتضمينها في ألبومها الغنائي الجديد.

وكان مروان خوري، قد قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعاون مع النجمة إليسا، جاء بعد فترة توقف طويلة، ولكن تمت العودة من جديد من خلال الأغنيات الثلاث المرتقبة.

3 أغنيات جديدة تجمعهما قريبًا

وكشف مروان خوري في تصريحاته، إلى أن الأغنيات الجديدة من كلماته وألحانه، ومهمة التوزيع لـ داني خوري، بخلاف عدد من الموسيقيين.

وقررت الفنانة إليسا، إرجاء طرح ألبومها، بسبب اقتراب انطلاق مونديال كأس العالم المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل، الأمر الذي يعوقها عن طرح جميع أغاني الألبوم في وقت متتالٍ.

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