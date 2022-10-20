نصائح مهمة تساعد الطلاب على المذاكرة والتفوق الدراسي.. استخدم منصات التعليم

قدمت ميرفت عويس، الخبيرة التربوية، نصائح مهمة تساعد الطلاب على المذاكرة والتفوق الدراسي، منها تنظيم الوقت جيدا، إذ يعد من أهم الركائز الأساسية، التي تعمل على استذكار الدروس ومراجعتها بشكل دوري.

نصائح المذاكرة الصحيحة خلال الدراسة

وأضافت خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب عدم تأخير مذاكرة المواد الدراسية، ووضع خطة دراسية للفصل أو الأسبوع الدراسي بما يتناسب مع الطالب، وعدم التفكير كثيرا حال الحصول على درجة منخفضة بأحد المواد، بل التفكير في الأسباب وراء ذلك والعمل على حلها.

أهمية الخرائط الذهنية

وأكدت أهمية الخرائط الذهنية للمواد والموضوعات الدراسية، في ترتيب الأفكار جيدا، خاصة في المواد الدراسية غير المفهومة بالنسبة للطالب، بجانب كتابة المذكرات والملاحظات على الدروس تتضمن النقاط الأساسية لتسهيل المراجعة على الطالب نهاية كل أسبوع.

الحصول على قسط من الراحة

وأوضحت أنه يجب على الطالب أن يشرح لذاته لتأكيد فهم وحفظ الدرس بشكل جيد، مع أهمية الحصول على قسط من الراحة لتنظيم أفكاره، مشيرة إلى ضرورة عدم تأجيل الأعمال الدراسية لأنه يضعف من التحصيل الدراسي.

مراجعة الأفكار الخاصة بالمواد الدراسية بشكل جيد

وتابعت: «يجب على الطالب مراجعة الأفكار الخاصة بالمواد الدراسية بشكل جيد، وربط الدروس ببعضها البعض، وحل الأسئلة والامتحانات بشكل دوري، ومشاركة حواسه من خلال الاستعانة بالصور والفيديوهات لتأكيد المعلومات».

ضرورة استخدام منصات التعليم

وأشارت إلى ضرورة استخدام المنصات التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب، مثل منصة البث المباشر، أو قناة مدرستنا، أو بنك المعرفة الذي يتوفر به كم هائل من المعلومات، التركيز على أسئلة الامتحانات السابقة.