مصر تتقدم في مؤشر الاكتفاء الذاتي الزراعي.. 100% من 9 محاصيل زراعية

كشفت الأزمات الاقتصادية الأخيرة والمتلاحقة، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية لم يعد رفاهية، وأن تجاهله خطرا كبيرا في أوقات عدم الاتزان والحروب، في ظل أزمتين متلاحقتين، ضربتا العالم، بداية من كورونا وتوابعها الاقتصادية، إلى الأزمة الروسية الإلكترونية.

الاكتفاء الذاتي الزراعي

استعرض برنامج «المصري أفندي»، من تقديم الإعلامي محمد علي خير، المذاع على فضائية «المحور»، موضحا أن الاكتفاء الذاتي الزراعي، قرار لا غنى عنه، ومؤخرا وضعت مصر خطة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية بحلول عام 2025، وفي مقدمتها القمح من 45% عام 2020، إلى 65% في عام 2025، والذرة الصفراء من 24% إلى 32%، والفول البلدي من 30% إلى 80%، والعدس من 12% إلى 16%، والمحاصيل الذاتية من 3% إلى 10%، واللحوم الحمراء من 57% إلى 65%، والأسماك من 82% إلى 85%، إضافة لخطط التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة مساحة زراعة السلع الاستراتيجية من القمح والذرة.

استيراد الأعلاف

وعن حاجة مصر لاستيراد الأعلاف، خاطبت وزارة الزراعة مؤخرا البنك المركزي بشأنها، التي وصلت إلى 750 ألف طن شهريا، مقسمة بين 500 ألف طن ذرة، و250 ألف بذرة فول صويا، ونجحت مصر زيادة إنتاج الخضر بنسبة 88.9%، إذ سجلت 25.5 مليون طن عام 2020، وزاد إنتاج الفاكهة بنسبة 42%، لتسجل 10 ملايين طن في 2020، كما زاد إنتاج المحاصيل السكرية بنسبة 20% مسجلا 2.4 مليون طن عما 2020، وإنتاج الحبوب بنسبة 2.4% لتسجل 24.8 مليون طن في 2020، وكذلك البقوليات بنسبة 2% لتسجل 300 ألف طن.

الاكتفاء بنسبة 100% في 9 محاصيل

وفي مجال الاكتفاء الذاتي، حققت مصر الاكتفاء بنسبة 100% في 9 محاصيل زراعية خلال 2020، أهمها الخضر، بإنتاج 25.5 مليون طن والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء 4.5 مليون طن، والبصل 4 ملايين طن، والتمور 1.7 مليون طن، والذرة الرفيعة 850 ألف طن.