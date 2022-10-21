شيري: «بحب الأكل وكنت باخد رز وملوخية وفراخ معايا في المدرسة»

قالت الفنانة شيري عادل، إنها أثناء سفرها إلى دولة سلوفينيا لتصوير أحد الأعمال الفنية فيها، طلبت من خدمة الفندق طعام لها في المساء، إلا أنها لم تجد مطعما واحدًا يعمل في هذا الوقت، وفكرت في العودة إلى مصر لأنها تشعر بالجوع بشدة.

عادل: نزلت بشنطة هدومي وقعدت على باب الفندق

وأضافت «عادل» خلال استضافتها ببرنامج «سهرانين» والذي يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على فضائية «ON»، أنها طلبت من العاملين بالفندق إحضار الطعام لها، ولكنهم أخبروها بعدم توافر الطعام مساءً، كما أنه لا يوجد أي مطعم يعمل على توصيل طلبات الزبائن عن طريق الدليفري، معقبة: «لقيت المطاعم قافلة، ونزلت بشنطة هدومي وقعدت على باب الفندق وحجزت طيارة لمصر، لكن شريف سلامة جه ولحقني».

شيرين عادل: «اتكسفت أوي»

وأشارت إلى أنها شعرت بالإحراج مع ذكر كلا من الفنان شريف سلامة وأمير كرارة مدى حبها للطعام، لتستكمل حديثها، «أنا اتكسفت أوي، وكنت باخد معايا طبيخ في المدرسة، وكنت باخد رز وملوخية وفراخ».

وأوضحت أنها لا تزال تعشق الطعام، ولكنها لم تكن تعرف كيفية الطهي، ولكن منذ عام مضى تعلمت الطبخ، معقبة: «بعمل ملوخية تحفه وسكالوب بانية، والبسلة فشلت فيها، وكنت بحب المدرسة أوي وأنا صغيرة، وكنت شاطرة جدا وجبت 98.9% في الثانوية العامة، في شعبة علمي».