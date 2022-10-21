أسعار الملابس الرجالي الشتوي 2022.. تبدأ من 44 جنيها

اختلفت أسعار ملابس الرجال الشتوي 2022، سواء لـ«التيشرتات» أو البناطيل أو «الجواكيت»، ومع انخفاض درجات الحرارة واقتراب نهاية فصل الصيف وبداية الشتاء، بدأ المواطنون في شراء الملابس والبحث عن أسعارها.

أسعار الملابس الشتوي الرجالي 2022

وفيما يلي، يعرض «الوطن» أسعار الملابس الرجالي الشتوي في مصر 2022 في الأسواق المحلية والمواقع التجارية العالمية.

أسعار البناطيل الرجالي 2022

- سعر بنطلون من قماش جيرسيه القطني للرجال – 120 جنيهًا.

- بنطلون قطني سادة بسوستة – بسعر يترواح من 249 جنيهًا إلى 279 جنيهًا.

- بنطلون رياضي بخطوط جانبية باللون الأسود – بسعر 85 جنيهًا.

- شروال رجالي بجيوب جانبية – بسعر 179 جنيهًا.

- بنطلونات داخلية للرجال 3 قطع – بسعر 209 جنيهًا.

- بنطلون جبردين قصة ضيقة للرجال – بسعر 490 جنيهًا.

- بنطلون بنجالين ليكرا للارتداء في الاماكن الداخلية والخارجية للرجال – بسعر 120 جنيهًا.

- تيشرت قطن بولو بكم طويل للرجال – بسعر 199 جنيهًا.

أسعار الملابس الرجالي في شتاء 2022

- قميص للرجال – بسعر 149 جنيهًا.

- جاكيت منفوخ مقاوم للماء بغطاء رأس قابل للازالة – بسعر يبدأ من 425 جنيهًا.

- سويت شيرت بسوستة أمامية بلون رمادي مموه – بسعر 249 جنيهًا.

- سويت شيرت بقلنسوة كاجوال – بسعر 199 جنيهًا.

- ترنج رجالي شتوي كاجوال – بسعر 299 جنيهًا.

- بلوفر صوف برقبة مرتفعة للرجال – بسعر 128 جنيهًا.

- «تيشرتات» قطن برقبة دائرية وأكمام طويلة – بسعر 44 جنيهًا.

- بلوفر برقبة مرتفعة – بسعر66 جنيهًا.

- سويت شيرت برقبة دائرية وأكمام طويلة – بسعر 145 جنيهًا.

- جاكيت ووتر بروف مبطن بالفرو للشتاء – بسعر 299 جنيهًا.

- قميص داخلي صلب بأكمام قصيرة ورقبة دائرية للرجال – بسعر 59 جنيهًا.

- سويت شيرت سادة بقصة ضيقة وأكمام طويلة وجيوب متصلة – بسعر 309 جنيهات.