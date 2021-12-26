المركز المصري للفكر: الشركات الخاصة عملت بنصف تريليون جنيه في الصعيد

ذكرت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك آلاف شركات القطاع الخاص التي عملت مع الدولة في المشروعات التنموية المُنفذة في محافظات صعيد مصر.

وأضاف المركز، في دراسة له بعنوان «صعيد مصر.. في قلب التنمية»، أن شركات القطاع الخاص عملت على تطوير محافظات الصعيد بمنشآت وأعمال تُقدر قيمتها بنحو «نصف تريليون جنيه»، وتحديداً 535 مليار جنيه.

دراسة للمركز: 2800 شركة عملت بمشروعات الإسكان والمرافق

وأشار «المركز المصري للفكر»، في الدراسة، أن عدد الشركات المُساهمة في أعمال تنمية الصعيد بمجال التشييد والبناء كانوا، 550 شركة عملت مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و1500 شركة عملت مع وزارة التربية والتعليم، و125 شركة عملت مع وزارة النقل، و830 شركة عملت مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، و3420 شركة عملت مع وزارة التنمية المحلية، و2800 شركة عملت مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح «المركز»، أن الدولة أنشئت وطورت نحو 6.6 ألف كيلو متر من الطرق في نطاق محافظات الصعيد، منهم 2.6 كيلو متر طرق إنشاء جديد، ونحو 4 آلاف كيلو تم تطويرهم ورفع كفاءاتهم، لتتحول إلى 4 حارات في كل اتجاه لكلاً منها.

وأشار «المركز المصري للفكر»، إلى أنه تم إنشاء نحو 365 كوبري ونفق بتكلفة تتجاوز 50 مليار جنيه في كل مدن ومحافظات الصعيد، بالإضافة لقرابة 14 محور لربط شرق بغرب النيل بتكلفة نحو 23.5 مليار جنيهاً، لتكون المسافة بين المحور والأخر نحو 25 كيلو متر فقط، كما تم تطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات تُقدر بـ32 مليار جنيه بينها تطوير 46 محطة سكك حديدية في محافظات الصعيد.

تنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية بمحافظات الوجه القبلي

ولفت المركز إلى أن قطاع الإسكان والمرافق حظي بأهمية خاصة جداً، عبر تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتنفيذ وحدات سكنية بتكلفة نحو 41.5 مليار جنيه تتضمن 188 ألف وحدة سكنية شاملة المرافق والخدمات.

وتطرقت الدراسة إلى قطاع المياه والصرف، وإقامة مشروعات لمياه الشرب ورفع تغطية الصرف الصحي ومعالجتها، بتكلفة 45 مليار، بينها 121 مشروع لمياه الشرب، لتصل نسبة تغطية المياه الشرب في الصعيد إلى 97.8%، كما نُفذ أيضاً 224 مشروع صرف صحي بتكلفة 15.6 مليار جنيه، لتصل نسبة التغطية 33.3%، مع انتهاء مشروع «حياة كريمة» يتم اقتراب نسبة التغطية من 100%.