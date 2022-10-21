حالة الطقس اليوم في المحافظات: أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات انخفاضا في درجات الحرارة مع نشاط لحركة الرياح وسقوط أمطار في عدة مناطق بنسب متفاوتة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتزامن مع تعرض المدن لموجة من الطقس السيئ وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر حفاظاً على سلامتهم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

ويشير بيان هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشهد سقوط أمطار بنسبة 30% وذلك على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر، مع طقس معتدل نهارا غائم جزئيا.

وعن حالة الطقس اليوم في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون لطيف مائل إلى البرودة غائم جزئيا، مع سقوط أمطار بنسبة 40%.

فيما جاءت توقعات طقس محافظة القاهرة ومحافظات جنوب الوجه البحري لطيف نهاراً مائل إلى البرودة وغائم جزئيا مع نشاط لحركة الرياح.

أمطار ورياح في جنوب سيناء

ويشهد طقس جنوب سيناء اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية، وقد تصل إلى حد السيول بنسبة 40%، مع نشاط لحركة الرياح، وفي محافظات شمال ووسط الصعيد وجنوب الصعيد يكون معتدل الحرارة نهاراً مائل إلى البرودة ليلاً.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة سجلت أعلى درجة حرارة للعظمى بمحافظة قنا، حيث بلغت 35 درجة مئوية، فيما سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في البحيرة ومطروح والإسكندرية، حيث بلغت 26 درجة مئوية.

وشهدت أمس عدد من المحافظات سقوط أمطار ومنها شرم الشيخ والسويس والأقصر، مع نشاط لحركة الرياح، وهو ما رفعت معه هذه المحافظات درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع مياه الأمطار وإزالة آثار تقلبات الطقس.