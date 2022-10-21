11 جثة حصيلة حوادث متفرقة بالمحافظات وإحالة 10 متهمين للمفتي

شهدت محافظات مصر حوادث متفرقة خلال الساعات القليلة الماضية راح ضحيتها 11 شخصًا، وأصيب العشرات وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

طفل حادث مارينا يلحق بوالده

وتوفي اليوم الطفل يوسف دريم سمير ليلحق بوالده بعد 12 يومًا تقريبا في الواقعة التي عرفت إعلاميا بـ«حادث مارينا»، بالتزامن مع قرار محكمة برج العرب الجديدة، بتأجيل محاكمة آية المحمدي، المتهمة بدهس عائلة الصيدلي إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل.

وفقدت الأسرة الطبيب دريم سمير قبل عدة أيام، متأثرا بإصابته جراء تصادم «موتوسيكل مائي» بهم خلال استماعهم بمياه البحر في عوامة خاصة بهم.

وفاة والد عريس الغربية بعد 5 أيام من وفاة نجله

وتوفى قبل ساعات والد عريس الغربية بعد أيام قليلة وشيع الآلاف جثمانه من مسجد المنطقة، في مقابر العائلة بمسقط رأسه، بعد دفنه الأحد الماضي.

وبحسب شقيق الشاب المتوفي فإن والده دخل في حالة من الحزن بعد تعرض إبراهيم إلى الضرب من طليق زوجته من 25 يومًا، وتربص المتهم له واعتدائه عليه بعد 5 أيام من زواجه بشاكوش ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

مصرع 3 شباب في حادث قنا

وتوفى 3 شباب في أعمار سنية مختلفة في محافظة قنا جراء تصادم دراجتين ناريتين ببعضهما البعض فيما أصيب شاب رابع ونقل الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر حادث قنا عن وفاة أحمد عليوة، 18 سنة، ومقيم بقرية المنشية، وحازم أحمد حازم، مقسم بمنطقة اسمنت، 20 سنة وأحمد ياسين، 22 سنة، ومقيم بقرية قرقطان.

وحررت الشرطة محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ التي أمرت بدفن جثامين المتوفيين وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

مصرع ربة منزل أمام أطفالها بسبب جرعة مخدرات

ولقيت سيدة في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مصرعها بسبب تعاطيها جرعة من مخدر الهيروين تسببت في وفاتها أثناء جلوسها مع أبنائها في وحدتها السكنية.

وبحسب مصادر أمنية فإن التحريات الأولية أكدت عدم وجود اي شبهة جنائية، فيما حررت الشرطة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات وامرت بدفن الجثمان.

مصرع شاب وطالب أسفل عجلات قطار

ولقي شاب مصرعه أسفل عجلات قطار خلال مروره من مكان غير مخصص للعبور في منطقة الباجور في محافظة المنوفية نقلت جثته الي المستشفي لحين انتهاء التحقيقات.

وقال شهود العيان أن الحادث أسفر عن مصرع شاب أسفل عجلات قطار منوف بنها، ونقل الجثمان إلي مشرحة المستشفى، فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

ولقي طالب مصرعه قبل ساعات جراء سقوطه أسفل عجلات قطار علي «مزلقان الهندسة» بمدينة شربين، خلال عودته من المدرسة

ودفع مرفق إسعاف المنوفية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع أحمد صلاح عبد النبي، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم في عزبة المأمور التابعة لمدينة شربين، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ علي الجثمان لحين انتهاء التحقيقات.

إحالة أوراق 10 متهمين إلى المفتي

وأحالت محكمة جنايات المنيا أوراق 9 متهمين، بينهم سيدتين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم شنقًا فيما أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق متهم إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وبحسب أوراق القضية الأولي فإن المتهمين التسع اتهموا بقتل شاب والتمثيل بجثته وإصابة آخر على خلفية مشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب خلافات المصاهرة.

واتهم الشاب في القضية الثانية بقتل سائق يدعي «م. س. ح»، بسلاح أبيض.