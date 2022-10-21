جميلة إسماعيل لـ«صالون التنسيقية»: قانون الحبس الاحتياطي ظهر في فترة استثنائية

قالت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، إن قانون الحبس الاحتياطي ظهر بشكل استثنائي، وفي فترة استثنائية، مشددة على أن السياسيين يتم التنكيل بهم بواسطة هذه القوانين الاستثانئية.

اثنين من أعضاء الحزب توفوا في الحبس الاحتياطي

وأشارت «إسماعيل» في كلمتها في جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب وأذيعت عبر تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «CPYP‎‏» أنهم يُحاكمون على الرأي والفكرة، ضاربة المثل بمن اقترح فكرة تحالف سياسي انتخابي وتم القبض عليه ومحاكمته على رأيه وفكرته.

ولفتت إلى أن اثنين من أعضاء الحزب توفوا في الحبس الاحتياطي مؤكدة أنها معاناة، مطالبة بالرجوع لخطوات للخلف والتخلص من كل ما تم الإقرار به بشكل استثنائي خلال فترة شهدت مشكلات كبيرة تخص الإرهاب، ولا يتم تطبيقه على ممارسي السياسة دون جرائم عنف أو إرهاب.