عضو «التنسيقية»: مناقشة مسألة الحبس الاحتياطي أمر مبشر

أعرب أسامة بديع عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سعادته بإثارة ومناقشة قانون الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أنها نتائج مبشرة أن هناك نية لتحريك هذا الملف على كافة المستويات.

قانون الحبس الاحتياطي تسبب في أزمة كبيرة

وتوقع «بديع» في كلمته ضمن جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب وأذيعت عبر تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «CPYP‎‏» أن يشهد الملف السياسي انفتاحًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن ملف قانون الحبس الاحتياطي تسبب في أزمة كبيرة.

وطالب بديع بمناقشة الموضوع من عدة زوايا، مشيرًا إلى أن هناك مواد في القانون 146 لسنة 2006 وتحديدًا المادة 201 والتي تتيح بدائل للحبس الاحتياطي، مشددًا على أن هناك تداخل مع قوانين أخرى مثل قانون الإرهاب وغيرها، مطالبًا بتعديل شامل لوضع فلسفة معينة للتشريعات للقضاء كليًا وجزئيًا على فكرة الحبس الاحتياطي.