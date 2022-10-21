محمد عبدالعزيز لـ«صالون التنسيقية»: يجب تعزيز ضمانات الحبس الاحتياطي

عَرف النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قانون الحبس الاحتياطي بأنه كما هو متعارف عليه في العالم هو إجراء احترازي الهدف منه هو الخوف من هروب المتهم، أو تأثيره على سير العدالة أو أن يعبث بالأدلة أو يؤثر على الشهود.

القاعدة الحقوقية أن الحبس الاحتياطي هو الاستثناء

وأوضح «عبدالعزيز» في كلمة ضمن جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني، بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب وأذيعت عبر تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن القاعدة الحقوقية هي أن الحبس الاحتياطي هو الاستثناء، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، لافتًا إلى أنه يٌحبس المتهم إذا كان هناك مبررات لهذا الحبس.

وأشار أن القانون الحالي للحبس الاحتياطي بحاجة لمزيد من التعديلات ليلحق بالمعايير الدولية التي تعتبر الحبس الاحتياطي إجراءً احترازيًا.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ذكرت الحبس الاحتياطي يحتاج لتعزيز مزيد من الضمانات لمبرارت الحبس الاحتياطي، مشددًا على أنه كلما زادت الضمانات كلما تعززت حالة حقوق الإنسان، ويمكنا من تطبيق القاعدة القانونية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.