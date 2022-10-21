عضو «التنسيقية»: أطالب بتنظيم مؤتمر سياسي يجمع الأطراف المختلفة

طالب أسامة بديع عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل شامل وواسع لوضع فلسفة للتشريعات للقضاء على الحبس الاحتياطي.

التوسع في الحبس الاحتياطي ينهك الدولة

وأشار «بديع»، في كلمته ضمن جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الإحتياطي في الحوار الوطني بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب وأذيعت عبر تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «CPYP‎‏» أن التوسع في الحبس الاحتياطي ينهك الدولة والأجهزة المعاونة والنيابة وتقضى على فكرة وجود حرية الرأي والرأي الآخر.

تنظيم مؤتمر سياسي

وطالب بديع بعمل مؤتمر سياسي على غرار المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الأيام القادمة ليتشاور جميع الأطراف على مائدة واحدة، لافتًا أنه نفس فكرة الحوار الوطني.

وأشار أن هناك تداخل كبير في اختصاصات النيابة حيث أنها توجه اتهامات وتصدر أحكام بالحبس الاحتياطي للمتهمين وأن هناك اذدواجية كبيرة، مؤكدًا أنه من المفترض أن تحقق النياية وتوجه الاتهام وترجع مسألة الحبس لقاضي أو لغرفة المشورة.