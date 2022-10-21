محمد عبدالعزيز: العفو عن 1040 شابا منذ حفل إفطار الأسرة

أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن لجنة العفو الرئاسي ساهمت في خروج 1040 شابًا، منذ إطلاقها في إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي حتى الأن، مشيرًا إلى أنه سيتم الإفراج عن دفعات شباب جدد خلال الأسبوع المقبل.

عقد لقاءات مع الشباب المٌفرج عنهم

وأوضح «عبدالعزيز» في كلمة ضمن جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني، بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب وأذيعت عبر تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الأحزاب السياسية تطلب منهم العفو عن بعض الشباب، وهناك تواصل مستمر مع جميع الأحزاب ومن نقابة الصحفيين، ومن منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا هو مسار لجنة العفو الرئاسي.

وأشار أن لجنة العفو الرئاسي تعقد لقاءات مع الشباب الذين خرجوا لدمجهم وتأهيلهم في المجتمع وبحث شكواهم ومشاكلهم التي جائت نتيجة فترة الحبس.

وتحدث عبدالعزيز عن المسار الدائم والذي يطالب بتعديل بعض التشريعات بعد التحاور عليها ضمن الحوار الوطني.