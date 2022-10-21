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مرتضى منصور يعلن إصابة إبراهيما نداي بقطع في الغضروف

كتب:

عمر القاضي
06:00 ص | الجمعة 21 أكتوبر 2022
مرتضى منصور

مرتضى منصور

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة السنغالي إبراهيما نداي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمنضم حديثًا للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بأنه يعاني بقطع في الغضروف مما سيؤدي لغيابه عن الملاعب بين أسبوعين إلى 3 أسابيع ليتأكد غيابه عن مباراة الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر المصري والتي ستقام في الإمارات يوم الجمعة المقبل 24 أكتوبر، ليصبح العنصر الثاني الذي يفتقده الزمالك في المباراة المهمة.

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