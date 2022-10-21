الزمالك: نداي سيغيب عن الملاعب ولن يحضر السوبر في الإمارات

أعلن خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك غياب السنغالي إبراهيما نداي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة التي يعاني منها خلال التدريبات، وهو ما سيؤدي إلى غيابه عن مباراة الفريق أمام الأهلي في كأس السوبر المصري، والذي سيقام في الإمارات يوم 28 أكتوبر المقبل، بجانب العديد من المباريات الهامة التي من المنتظر غياب صفقة الزمالك الجديد عنها.

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