استعدادات جنوب سيناء لمواجهة الأمطار.. تطهير المخرات ورفع كفاءة المعدات

تتعرض محافظة جنوب سيناء في مثل هذا التوقيت من كل عام، وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لسقوط الأمطار بشكل كبير تصل للسيول في بعض المناطق، وهو اتخذت معه وزارة الموارد المائية ومحافظة جنوب سيناء عدة إجراءات لمواجهة تقلبات الطقس.

مشروع حماية جنوب سيناء من الأمطار

وكانت وزارة الموارد المائية والري أعلنت في وقت سابق، عن انتهاء المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من الأمطار والسيول بتكلفة تتعدى 700 مليون جينه، والتي شملت إقامة 10 بحيرات و8 سدود وقناة صناعية من وادي بعبع حتى ساحل خليج السويس في أبورديس بطول 6 كيلو مترات.

مشروعات حماية جنوب سيناء، وفقا لتصريحات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كانت لها عامل كبير في حماية المنشآت الحيوية من كوارث طبيعية، مثل سد العاط الذي أنقذ مدينة شرم الشيخ العام الماضي من دمار لمنطقة خليج نعمة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

كما أعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مدن المحافظة، استعدادا لموسم السيول، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر تجاه التغييرات المناخية المحتملة بعد تعرض عدة مدن لأمطار خفيفة أمس، وذلك في الطور ورأس سدر ودهب ونويبع وسانت كاترين.

قرارات جنوب سيناء لمواجهة الأمطار

وشملت قرارات محافظ جنوب سيناء لمواجهة الأمطار والسيول ما يلي:

- تطهير المخرات حتى لا يكون هناك عائق وقت حدوث السيول.

- ربط غرفة عمليات وإدارة الأزمات بكل مدينة مرتبطة بحواسب آلية وأجهزة اتصال حديثة مع غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعه الموقف بجميع مدن المحافظة.

- مراجعة إدارات الأزمات بالمدن وطرح جميع الخطط والسيناريوهات الخاصة بالأزمات.

- الإبلاغ الفوري عن أي بوادر للسيول واتجاهاتها وكميات المطر.

- متابعة رفع كفاءة جميع المعدات الثقيلة وتمركزها حول المناطق الأكثر عرضة للسيول.

- رفع كفاءة جميع مهمات الإغاثة وتدعيم معسكري إغاثة بخليجي السويس والعقبة وتوفير كافة المهمات اللازمة لذلك، والتنسيق والتأكيد مع الهلال الأحمر.

- إعداد محاضر تنسيق وتنظيم تعاون مع مطار طور سيناء ومطار شرم الشيخ الدولي ومطار طابا وكافة الأهداف الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية بالمدن.

- تأمين وحماية المنشآت الكهربائية من أي مخاطر قد تتعرض لها بسبب السيول.

- تجهيز وسائل الاتصال بين مراكز ونقاط الإسعاف في موقع الحدث ومراكز ونقاط الإسعاف الأخرى المجاورة وغرفه العمليات بوزارة الصحة.

- تخصيص فرق عمل سريعة للتدخل في حالة حدوث سيول من شركة المياه والصرف الصحي.

- إعداد الخرائط الطبوغرافية التي تحدد تفاصيل المناطق الأكثر تعرضا لحدوث ظاهرة السيول، وذلك بالتنسيق بين الجهات المختلفة قبل حدوث السيل.

- توعية المواطنين بإجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالأحداث الطارئة وكوارث السيول.