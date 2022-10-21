سلسلة انفجارات تهز مدينتي خاركيف وزابوريجيا في أوكرانيا

أعلنت السلطات الروسية، أنّ سلسلة انفجارات هزت مدينتي خاركيف وزابوريجيا في أوكرانيا، اليوم، بعد أن كثفت القوات الضربات الصاروخية على كييف في الأسابيع القليلة الماضية، مستهدفة منشآت للطاقة الكهربائية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

الصواريخ أصابت منشأة صناعية في خاركيف

وقال محافظ خاركيف، إيهور تيريكوف، إن الصواريخ أصابت منشأة صناعية في خاركيف، مشيرا إلى أنّ رجال الإنقاذ لم يقيّموا الضرر بعد، وتحديد ما إذا كانت هناك إصابات، وذكر حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيجوبوف، إنّ 5 أصيبوا.

وعلي جانب آخر، أضاف كيريل ستريموسوف، نائب حاكم المنطقة الذي عينته موسكو، إن 4 أشخاص قتلوا عندما أصابت قذيفة مدفعية أوكرانية مدينة خيرسون الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا في ساعة متأخرة من مساء أمس.

إجلاء نحو 60 ألف شخص خلال الأيام المقبلة

وقالت السلطات في المنطقة التي أعلنت روسيا ضمها الشهر الماضي، هذا الأسبوع أنها تخطط لإجلاء نحو 60 ألف شخص، خلال الأيام الستة المقبلة، وسط تصاعد الضغوط من هجوم مضاد أوكراني.