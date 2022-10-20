 آخر أخبار روسيا أوكرانيا.. الناتو يدعم أعضاءه وخطف مواطنين روس

لا يكاد يمر يوم منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، نهاية فبراير الماضي، إلا ويحدث مستجدا جديدا يسلط الضوء أكثر على الوضع في أوكرانيا، خاصة بعد إعلان حلف شمال الأطلسي، التدخل عبر مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا ضد روسيا.

آخر أخبار روسيا أوكرانيا.. وتكريم والدة مقاتلين في أوكرانيا

حرص اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تكريم والدة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، السيدة إيماني قديروف، التي يقاتل أبناءها في أوكرانيا، وحصلت إيماني على وسام النشاط الروسي، تقديرا لدورها المجتمعي.

آخر أخبار روسيا أوكرانيا الخارجية ومهاجمة أمريكا

فيما أشارت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر موقع وزارة الخارجية الروسية على شبكة الإنترنت، أن مواطنين روس محتجزين في إيطاليا وألمانيبا بطلب من السلطات الأمريكية، لافتة إلى أن بلادها سترد على هذه الأعمال العدائية، معتبرة ذلك استمرار للحملة التي تشنها واشنطن على الروس، محذرة: «هذه الأعمال العدائية لن تبقى دون رد».

روسيا أوكرانيا وعلاقة أمن دولة بيلاروسيا بموسكو

وخرج رئيس جهاز أمن الدولة في بيلاروسيا، إيفان ترتل، يشير إلى أن أوكرانيا تقوم بمحاولات يومية لانتهاك مجال بلاده الجوي في وقت يستعد جيش بيلا روسيا لمساندة الجيش الروسي خاصة أن البلاد حليف قوي لموسكو وسط غضب أوروبي وأوكراني من هذا الأمر.

أخر أخبار روسيا أوكرانيا..الناتو يعلن دعمه لأحدث أعضاءه

أما على جانب الناتو وأوكرانيا، فقد أعلن الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرج في تصريحات واضحة دون التباس أن التحالف سيساعد دولتي السويد وفنلندا اللاتيان انضمتا إلى الناتو بعد أسابيع من إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في الربع الأول من هذا العام، متابعا في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: «لا يمكن إلا أن يتحرك الحلفاء إذا تعرض فنلندا والسويد لأي شكل من أشكال الضغط».

أخر أخبار روسيا أوكرانيا.. ونفي إصدار أوامر تفجير..

في سياق موازي، أعلن أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بيانا يوضح فيه أنه لم يعط أوامر بتفجير جسر القرم منذ نحو 10 أيام الذي يربط بين شبه جزيرة القرم وروسيا وتستخدمه موسكو في نقل معداتها من خلاله، في الوقت الذي كذبت موسكو هذا مشيرة إلى أن مخابراتها رضدت فيديوهات تشير بوقوع الحادث بموافقة الرئيس الأوكراني.