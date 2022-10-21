4 نصائح مهمة تساعدك على اجتياز اختبار رخصة قيادة السيارة

استخراج رخصة قيادة السيارة يمثل قلقًا لدى بعض الأشخاص خاصة، اختبارات قيادة السيارة أمام ضابط المرور، وفي أحيان كثيرة يكون القلق سببًا في رسوب السائق في الاختبار، لذا تقدم «الوطن»، نصائح مهمة من أجل مساعدة السائقين في اجتياز اختبار رخصة القيادة الخاصة.

وأوضح الخبير الأمني اللواء عبدالوهاب الراعي، لـ«الوطن»، نصائح عدة تساعد على النجاح في اختبار رخصة قيادة السيارة الملاكي، وجاءت كالتالي:

- التعلم الجيد على قيادة سيارتك الملاكي قبل الذهاب إلى وحدة المرور لاستخراج الرخصة.

- في حالة عدم إجادة القيادة يجب دخول مدرسة القيادة التابعة لوحدات المرور للاستفادة من المدربين في قيادة السيارة بشكل جيد.

- الهدوء والثبات وقت الاختبار أمام ضابط المرور.

- عدم الضغط على دواسة البنزين بشكل كبير حتى تتحرك السيارة ببطء وقت بدء القيادة.

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة عن 18 سنة.

- على الراغب في استخراج رخصة قيادة لأول مرة، التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل سكنه المدون في بطاقة الرقم القومي.

- يحضر المواطن صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إطلاع الموظف على الأصل.

- توفير صورة من شهادة التخرج، مع الاطلاع على الأصل.

- التقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة خاصة، بنموذج رقم 256، وهو متوفر في مقر إدارة المرور التابعة.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

- تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي يقدم لجميع وحدات المرور عن الصحة الخاصة بالنظر، وأيضا أمراض الباطنة.

- اجتياز كل اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، ودفع الرسوم المقررة.