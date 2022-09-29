ما القيمة المادية لاستخراج رخصة سيارة جديدة 1600 سي سي؟

قبل أن تتوجه إلى وحدة المرور التابع لها، يجب عليك أن تعرف المبلغ التقريبي لاستخراج رخصة سيارة جديدة 1600 سي سي، حتى تتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص سيارتك تجنبًا للتعرض لأي مواقف محرجة، خاصة في ظل زيادة الرسوم مؤخرًا.

رسوم استخراج رخصة سيارة ملاكي موديل 2022

وتصل رسوم استخراج رخصة سيارة ملاكي موديل 2022 لمدة 3 سنوات إلى 7450 جنيها، بحسب السعة اللترية 1600 سي سي، وتكون كالتالي:

- رسم الضريبة لمدة 3 سنوات، والتأمين 5200 جنيه، يختلف حسب السعة اللترية للسيارة.

– رسم بوليصة تأمين إجباري 300 جنيه في السنة الواحدة.

- رسم تركيب ملصق إلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية يقدر بـ250 جنيها.

- دفع 60 إلى 350 جنيهًا حسب السعة اللترية للسيارة، قيمة رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

رسوم شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس يقدر بـ250 جنيها.

- طفاية الحريق بـ450 جنيها.

– 400 جنيه رسم تسجيل بيانات صاحب المركبة إلكترونيًا، تدفع عن رسوم شراء حقيبة إسعافات الأولية والمثلث العاكس.

الأوراق المطلوبة للترخيص

- صورة من بطاقة الرقم القومي مع الإطلاع على أصل الرقم القومي.

- سداد الضرائب والرسوم المقررة على السيارة تختلف حسب السعة اللترية للسيارة.

- وضع مثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وطفاية الحريق داخل السيارة.

- استيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة.

- دفع التأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارة.

- ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة السيارة عن 18 سنة عند التقدم إلى المرور.

- يكون قائد المركبة يجيد القراءة والكتابة، وحاصل على شهادة محو الأمية على الأقل.

- يحصل المهندس المختص بالوحدة على بصمة الماتور والشاسية الخاص بالسيارة الجديدة.

- إجراء الفحص البيئي، وهذا الاختبار لا يتواجد في جميع المحافظات.

- اختبار طفاية الحريق، ويجب أن تكون أقل من 5 سنوات.

- التأكد من توافر حقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس «عدم وجودهم بعد الحصول على الرخصة يعرضك للغرامة ولسحب الرخصة لمدة شهر».