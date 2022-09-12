خطوات استخراج رخصة قيادة 2022.. والمستندات المطلوبة

يتطلب استخراج رخصة قيادة سيارة عددا من الإجراءات المختلفة والمستندات للحصول عليها.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق والخطوات المطلوبة لـ استخراج رخصة قيادة 2022 استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

تستخرج الرخص من مرور محل إقامة طالب الترخيص، ويقدم أربع صور حديثة، وما يفيد الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وإثبات اللياقة الطبية بموجب شهادتين طبيتين (باطني – عيون) مع تحديد فصيلة الدم، وتقديم بطاقة الرقم القومي، التي تثبت الشخصية ومحل الإقامة.

وعند اجتياز الاختبار النظري والعملي في القيادة، وفي قواعد وآداب المرور يجرى الحصول على رخصة القيادة بعد دفع الرسوم.

شروط استخراج رخصة قيادة 2022

يجب ألا يقل سن المتقدم لاستخراج رخصة القيادة عن 18 عاما لكي يحصل على رخصة القيادة، ولا يمكن استخراج رخصة قيادة سيارة من وحدة مرور غير التابعة لمحل إقامة المواطن.

رسوم استخراج رخصة قيادة

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، في تصريح لـ«الوطن» إن استخراج رخصة قيادة لأول مرة يتكلف 1250 جنيها، وتجدد الرخصة بسعر 950 جنيها.

أوضح أنه يمكن تجديد رخصة القيادة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، الذي يقدم العديد من الخدمات الخاصة بالمرور تسهيلا على المواطنين.