أسعار الذهب اليوم في أسواق الصاغة.. عيار 21 يسجل 1106 جنيهات

التباين وتذبذب الأسعار هو المسيطر حاليًا على أسواق الذهب العالمية والمحلية، إذ إنّ هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب، نظرًا للعديد من الأحداث الاقتصادية العالمية التي تؤثّر يوميًا على بورصات الذهب العالمية، ما يجعل له أثرًا واضحًا على أسواق الذهب المحلية، ويختلف سعر جرام الذهب لكل الأعيرة بين يوم وآخر، ما بين ارتفاع و انخفاض وفقًا لما يحدث في البورصات العالمية، حيث بلغت أسعار الذهب العالمية 1641 دولارًا للأوقية.

ومن خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» آخر ما وصلت إليه أسعار الذهب في مصر، وفقا للبيان اليومي الصادر عن شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:-

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24 بسعر 1264 جنيهًا.

عيار 21 بسعر 1106 جنيهات.

عيار 18 بسعر 948 جنيهًا.

عيار 14 بسعر 737 جنيهًا.

الجنيه الذهب بسعر 8848 جنيهًا.

الأحداث العالمية تؤثر على الأسعار

كانت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أكدت أنّ جميع الأسعار بالنسبة لأعيرة الذهب، لا تتضمن قيمة الدمغة، أو المصنعية أو الضريبة، نظرًا لأنها تختلف بحسب عيار الذهب والوزن، كما أنّها تختلف بحسب الشركة المصنعة وأنوع المشغولات الذهبية نفسها.

وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب، لـ«الوطن»، أنَّ التذبذب ما زل يسيطر على أسعار الذهب العالمية والمحلية؛ بسبب الأحداث العالمية حاليا، والتي تؤثّر على عمل البورصات العالمية للمعدن الأصفر.