«المركزي»: تراجع أسعار الذهب العالمية بنسبة 2.97%

سجلت أسعار الذهب أول خسائر لها خلال 3 أسابيع، حيث انخفضت بنسبة 2.97% لتستقر عند 1644.47 دولارًا للأوقية، ووفقا للنشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري عن أداء الأسواق العالمية، في الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر 2022، فإنّ أسعار المعدن الأصفر تراجعت خلال التداولات في بداية الأسبوع.

«المركزي»: تراجع أسعار الذهب على خلفية قوة الدولار الأمريكي

وأفادت النشرة الأشبوعية لـ«المركزي»، بأنّ تأثر أسعار الذهب بالسلب يرجع إلى قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أكبر انخفاض أسبوعي لأسعار النفط العالمية

وتراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع بنسبة 6.42%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها في 5 أسابيع، لتستقر عند 91.63 دولارًا للبرميل، كما انخفضت الأسعار في جميع جلسات التداول لهذا الأسبوع باستثناء الخميس.

وكان التراجع في بداية الأسبوع بسبب تزايد المخاوف من توقعات الركود العالمي وتفشي فيروس كورونا في الصين، واستمرت سلسلة الخسائر منتصف الأسبوع مع خفض صندوق النقد الدولي توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب اجراءات الإغلاق الجديدة التي فرضتها الصين إثر انتشار فيروس كورونا، والتي سلطت الضوء على الاحتمالات المتزايدة بحدوث انكماش على صعيد معدلي النمو والطلب العالميين.

واستمرت وتيرة توقعات التباطؤ الاقتصادي في الصعود بنهاية الأسبوع، خاصة بعد أن خفضت منظمة أوبك+ معدل نمو الطلب في الربع الرابع من العام بمقدار 900 ألف برميل يوميًا، مشيرة إلى أنّ تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي يشكل مخاطر سلبية على الاستهلاك، إضافة إلى احتمال عودة فرض قيود احترازية لمكافحة فيروس كورونا في الصين وأماكن أخرى.

ومع ذلك قفزت الأسعار بنسبة 2.29% الخميس، حيث ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنّ مستوى المخزون من نواتج التكرير، ومنها وقود الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر، متجاوزة التوقعات بانخفاض قدره مليوني برميل. أدى احتمال انخفاض مستويات مخزون وقود الديزل قبل فصل الشتاء إلى الاقبال على شراء النفط ليستعيد جزئيًا خسائره الأولية التي سجلها في بداية الأسبوع.

ومع ذلك فإنّ المكاسب لم تدم طويلا، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 3.11% الجمعة على خلفية قوة الدولار، ومع تزايد المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي وضعف الطلب على النفط.