خبير اقتصادي: نظام أسعار الفائدة التقييدية يواصل الضغط على الذهب

حاصرت أسعار الفائدة القوية والدولار المرتفع، أسعار الذهب التي شهدت انخفاضا ملحوظا ومستمرا على مدار الأسابيع الماضية، وبحسب بيانات الأسواق، فقد تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وهو ما يأتي استكمالا لانخفاض الأسعار المستمر، نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والدولار وسط توقعات بأن يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وتيرة قوية لرفع أسعار الفائدة.

التضخم لا يزال متسارعا

في تعاملات اليومين الماضيين، شهدت أسعار الذهب عمليات بيع من جانب المستثمرين والمتداولين، بجانب الأسهم والسندات، مع تزايد توقعات الأسواق بإمكانية حدوث ركود، وتحليل رسائل البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن استمراره في عملية زيادة الفائدة إلى حين خفض التضخم، وعززت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الخميس الماضي، والتي قال فيها إن البنك المركزي الأمريكي لا يمكنه إيقاف حملته المشددة بمجرد أن يصل سعر الفائدة القياسي إلى 4.5٪ أو 4.75٪ إذا كان التضخم الأساسي لا يزال متسارعا.

ارتفاع عائدات السندات

وأدى التشديد النقدي المستمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم المرتفع إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات السندات، وتسبب ذلك في انخفاض أسعار الذهب بنحو 20٪ عن الذروة التي بلغتها الأسعار في مارس.

وبحسب ما قاله بارت ميليك محلل الاقتصادي في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، إن الأسعار تكافح في ظل تأكيدات الفيدرالي الأمريكي باستمرار نهجه المتشدد، وأضاف: استمرار التضخم المتزايد يمثل قيدًا على بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى أن نظام أسعار الفائدة التقييدية قد يستمر لفترة أطول من السوابق التاريخية، وهو ما يعني المزيد من الضغط على أسعار المعدن الأصفر، الذي يتأثر عكسيا بزيادة أسعار الفائدة، نتيجة عزوف المستثمرين والمتداولين وتفضيل أدوات الدين ذات العائد المرتفع على السبائك الذهبية.