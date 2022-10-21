مروان يونس: لم أتوقع ردود الفعل الكبيرة بعد عرض أولى حلقات «دوبامين»

ردود فعل كبيرة تلقاها مسلسل «دوبامين» بعد عرض أولى حلقاته عبر شاشة قناة cbc، وتفاعل معه عدد كبير من قبل الجمهور مع شخصيات العمل، ومن بينهم الفنان مروان يونس.

وقال مروان يونس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية بردود الفعل التي تلقاها على دوره في المسلسل وأنّه لم يكن يتوقع أن يتفاعل الجمهور بهذا الشكل مع المسلسل، وخاصة أنّ الفكرة مختلفة وجديدة.

مروان يونس يتحدث عن دوبامين

وتابع يونس، بأنه اكتشفت أن كل من يشاهد المسلسل، يعجب به ويخبر صديقه ليتابعه، لذا كان هناك تفاعل كبير بين الجمهور، على منصّات التواصل الاجتماعي.

وتحدث مروان يونس عن مشاركتة للفنانة ريم مصطفي فى مسلسل «دوبامين»، وقال إنّه سعيد بالعمل معها ومع فريق العمل بالكامل؛ لأن الكواليس الخاصة به كانت مرحة للغاية وكان الكل متعاونًا.

تفاصيل مسلسل دوبامين

يذكر أنّ مسلسل دوبامين يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ريم مصطفي، ومحمد كيلاني، وبسنت شوقي، ومروان يونس، وباسل الزارو، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.