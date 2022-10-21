رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

مروان يونس: لم أتوقع ردود الفعل الكبيرة بعد عرض أولى حلقات «دوبامين»

كتب:

بسمة شطا
10:40 ص | الجمعة 21 أكتوبر 2022
مروان يونس

مروان يونس

ردود فعل كبيرة تلقاها مسلسل «دوبامين» بعد عرض أولى حلقاته عبر شاشة قناة cbc، وتفاعل معه عدد كبير من قبل الجمهور مع شخصيات العمل، ومن بينهم الفنان مروان يونس.

وقال مروان يونس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية بردود الفعل التي تلقاها على دوره في المسلسل وأنّه لم يكن يتوقع أن يتفاعل الجمهور بهذا الشكل مع المسلسل، وخاصة أنّ الفكرة مختلفة وجديدة.

مروان يونس يتحدث عن دوبامين

وتابع يونس، بأنه اكتشفت أن كل من يشاهد المسلسل، يعجب به ويخبر صديقه ليتابعه، لذا كان هناك تفاعل كبير بين الجمهور، على منصّات التواصل الاجتماعي.

وتحدث مروان يونس عن مشاركتة للفنانة ريم مصطفي فى مسلسل «دوبامين»، وقال إنّه سعيد بالعمل معها ومع فريق العمل بالكامل؛ لأن الكواليس الخاصة به كانت مرحة للغاية وكان الكل متعاونًا.

تفاصيل مسلسل دوبامين 

يذكر أنّ مسلسل دوبامين يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ريم مصطفي، ومحمد كيلاني، وبسنت شوقي، ومروان يونس، وباسل الزارو، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

اقرأ المزيد:

مروان يونس «مذيعًا» في مسلسل «الجسر» مع بيتر ميمي

موقف محرج لزوجة مروان يونس في مهرجان الجونة السنيمائي بسبب الفستان

مروان يونس يكشف كواليس مشاركته بفيلم عروستي: فرصة كبيرة

وفاة شقيق الفنان مروان يونس
بقلم بسمة شطا