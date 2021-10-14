موقف محرج لزوجة مروان يونس في مهرجان الجونة السنيمائي بسبب الفستان

تعرضت هند حسن، زوجة المُذيع والمُمثل مروان يونس، لموقف محرج، قبل قليل، وذلك فور وصولها مسرح البلازا، حيث يُقام حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، في دورته الخامسة، برئاسة انتشال التميمي، إذ كادت أنّ تسقط على الـ«ريد كاربت» بسبب فستانها.

وساند مروان يونس زوجته على الفور، إذ اتكأت عليه حتى استطاع تعديل الفستان الذي تطايرت أجزاء منه بسبب الهواء.

يُذكر أنّ مروان يونس، يُعرض له حاليًا فيلم «عروستي»، بطولة الفنان أحمد حاتم وجميلة عوض، كما شارك في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، و«في بيتنا روبوت»، و«نمرة اتنين»، وكذلك فيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني.

توافد الفنانين على حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وبدأ توافد الفنانين، على حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، لعلّ أبرزهم نسرين طافش، وأروى جودة، وشادي ألفونس، وخالد منصور، فضلًا عن المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، والمخرج أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان.

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، منذ قليل، حيث سيتم تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرًا لمشواره الفني كونه رائد في أفلام الأكشن والحركة.

أبرز ضيوف الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

ويحرص عدد كبير من الفنانين، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، لعل أبرزهم إلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وآدم الشرقاوي، وأمير المصري، ومايان السيد، ودينا الشربيني، وحسن أبو الروس، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، وآخرين.