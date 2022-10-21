مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين على متن 94 رحلة طيران اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم اليوم الجمعة، 94 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السائحين، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، واستعدادات أمنية ومراجعة الإجراءات بصالات الوصول والاستقبال.

وصول آلاف السائحين إلى الغردقة ومرسى علم

وبحسب تصريحات مصدر ملاحي لـ«الوطن»، فإن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول آلاف السائحين الأوروبيين من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 94 رحلة طيران قادمة من دول أوروبا، ومن المقرر وصول 87 رحلة طيران إلى مطار الغردقة و7 رحلات إلى مطار مرسى علم الدولي.

اعتدال الطقس يجذب السائحين

ومن جانبه أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الغردقة ومرسى علم لاستقبال السائحين وإنهاء إجراءات نقلهم وتسكينهم بالفنادق والمنتجعات السياحية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية تزامنا مع قرب بدء الموسم الشتوي، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في عدد من المدن الأوروبية.

وأضاف أن طقس الغردقة ومرسى علم الدافئ يجذب السائحين على الشواطئ المصرية، خاصة مع ظهور أشعة الشمس ووجود طقس دافئ نهارا، متوقعا بأنه سيكون موسم شتوي ناجح.