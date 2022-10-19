مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين من دول أوروبية اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي اليوم الأربعاء، آلاف السائحين من أوروبا، ومن المقرر وصولهم على متن 93 رحلة طيران سياحية منتظمة وشارتر قادمة من مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال آلاف السائحين

وأوضح الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عاطف عثمان، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، كشف وصول 93 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي 83 رحلة ومطار مرسي علم 10 رحلات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية ومراجعة الإجراءات بصالات الوصول، والاستقبال والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية.

السياحة الألمانية الأكثر وصولا

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تستعد لاستقبال آلاف السائحين بصفة يومية عبر عشرات رحلات الطيران من مختلف المطارات الأوروبية، لافتًا إلى أن السياحة الألمانية تتصدر قائمة الأكثر وصولًا إلى الغردقة ومرسى علم ثم السياحة البولندية والإيطالية والتشيكية.

مؤتمر قمة المناخ

وأشار الخبير السياحي إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم، تزامنًا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ويحضرها رؤساء وسفراء من دول العالم.