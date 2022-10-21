طقس الإسكندرية اليوم: غياب الأمطار وتكاثر السحب «صور»

شهد طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، في «الويك إند»، استقرارا بخلاف الأيام القليلة الماضية، والتي شهدت سقوط أمطار، وسجلت درجات الحرارة 26 مئوية للعظمى و21 للصغرى، في ظل وجود توقعات بهطول أمطار خفيفة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يصحبه توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية أبرزها الإسكندرية، إلا أنها لن تصل لما كانت عليه خلال الأيام الماضية.

إلغاء حالة الطوارئ في الإسكندرية

تلك الأجواء المميزة تسببت في إصدار قرار من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بإلغاء العمل وفقا لحالة الطوارئ التي تم إطلاقها منذ السبت الماضي وانتهاءها أمس.

سحب كثيفة على كورنيش الإسكندرية

ورصدت عدسة «الوطن» سحبا كثيفة على كورنيش الإسكندرية، لم تتسبب في سقوط أمطار حتى الوقت الراهن، حيث برز البحر بشكله المميز بعد توقف الأمطار واعتدال الطقس من الصيف إلى الشتاء.

فيما ترتفع أمواج البحر الأبيض المتوسط من 1.5 إلى 2.5 متر وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وهو الأمر الذي يعيق نزول البحر للمواطنين.