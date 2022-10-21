سعر قنطار القطن اليوم بكفر الشيخ: 3600 جنيه لـ«طويل التيلة قبلي»

سجل سعر قنطار القطن اليوم «طويل التيلة بحري» طبقاً لآخر مزاد 3900 جنيه بزيادة 100 جنيه سعره السابق، بينما سجل القطن «طويل التيلة قبلي» 3600 جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم الجمعة

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات بسخا بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن اليوم الجمعة «طويل بحري» سجل 3900 جنيه طبقاً لآخر مزايدة علنية، وسط ارتفاع بلغ 100 جنيه، كما سجل سعر قنطار القطن «طويل قبلي» 3600 جنيه.

سعر القطن اليوم وأصناف زراعته

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن مركز بحوث سخا يعتبر قلعة زراعية هامة، حيث يتم إنتاج تقاوي عالية الجودة لأصناف من القطن طويل بحري جيزة 94 وجيزة 97، علاوة على أصناف القطن فائق الطول 93 و96، والتي يتم زراعتها في عدد من محافظات مصر، وهي أصناف جيدة والتي تتيح للمشتري تحديد سعر قنطار القطن.

تجدر الإشارة أن مركز بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ يضم عددا من المراكز البحثية، والتى تعمل على إنتاج تقاوي من المحاصيل بكفاءة عالية مثل تقاوي القمح، والشعير، والأرز، وتقاوي بذرة القطن، والذرة الشامية.