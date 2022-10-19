أسعار الأسماك في أسواق شمال سيناء.. البلطي بـ40 والبوري بـ90 جنيها

شهدت الأسماك الطازجة في أسواق شمال سيناء، تباينًا في الأسعار إذ يختلف سعر الكيلو الواحد حسب نوع السمك وحجمه، وسط زيادة إقبال المواطنين في المحافظة، على عمليات الشراء والشواء في السوق.

وقال محمد حجاب أحد تجار الأسماك في سوق المحاسنة بوسط مدينة العريش، لـ«الوطن»، إن سعر كيلو سمك البوري السوبر سجل 90 جنيهًا، والمتوسط 60 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو القاروص 70 جنيهًا للسوبر، والسردينة الكيلو ونصف بـ50 جنيهًا، والصيجان الكيلو ونصف بسعر 100 جنيه، والبلطي بـ40 جنيهًا للكيلو.

تباين أسعار الأسماك

وأضاف سمير سمك، أحد تجار الأسماك بالسوق، أن الأسعار تشهد تقلبات عديدة بين ارتفاع ونقصان بمعدل 5 جنيهات في الكيلو الواحد منذ بداية اليوم حتى آخره، مشيرًا إلى أن الأسعار تنخفض بعض الشيء آخر اليوم بسبب العرض والطلب، وحاجة التجار للمغادرة، وعدم رغبتهم في تخزين الأسماك لليوم التالي.

سعر الشواء 10 جنيهات للكيلو

فيما قال حمادة مسلم صاحب مطعم في السوق، إنّ سعر الشواء للكيلو 10 جنيهات، وأيضًا القلي 10 جنيهات للكيلو، وطبق الأرز الصيادية الصغير بـ10 جنيهات والسلطة الخضراء بـ7 جنيهات، وعادة يكون الإقبال على الشواء فقط، وما دون ذلك فإنه يكون نادرًا ويطلبه الغرباء فقط من الموظفين أو المهندسين الذين يكونون في مهمة عمل في العريش وليسوا من المقيمين فيها.

بدورها أكدت أماني رسلان مدير التموين بشمال سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك مراقبة يومية للأسواق والأسعار، وهناك قائمة بالأسعار يجري توزيعها على التجار بواسطة الغرفة التجارية، ويجري تسجيل محاضر رسمية للمخالفين.