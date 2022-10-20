أسعار الأسماك في السويس.. البلطي بـ35 والبوري بـ60 جنيها

تتوافر أسماك البحر الأحمر بمختلف أشكالها وأنواعها، في سوق الأنصاري في السويس، إذ يبدأ سعر السمك الشعبي من 20 جنيها للكيلو.

وقال علي شوقي من أقدم تجار الأسماك في سوق الأنصاري بمحافظة السويس، إنّ سمك «الشخرم» يعد من ألذ الأسماك الشعبية والغني بالعديد من الفوائد، ويطلق عليه «فوسفور الغلابة»، ويبدأ السعر كيلو منه بـ20 جنيهًا ونوع «الفلايك» بـ50 جنيهًا.

الجمبري يبدأ من 150 جنيهًا

وأضاف «شوقي» أن أسعار الجمبري انخفضت عن ما كانت عليه قبل بدء موسم الصيد، إذ يبدأ سعر الكيلو مزارع من 150 إلى 250 جنيهًا، أما البلدي فيبدأ من 200 ويصل إلى 450 جنيهًا بحسب الحجم.

وتابع أن الأسماك المتوسطة والمميزة تتقارب في السعر، كما يلي:

أسعار الأسماك في السويس

- القاروص بـ150 جنيهًا.

- الشعور يبدأ من 120 ويصل إلى 160 جنيهًا.

- الدنيس بـ140 جنيهًا.

- الحارت السويسي بـ80 جنيهًا.

- المكرونة بـ100 جنيه.

- الصدف بـ100 جنيه.

- الحريت بـ100 جنيه.

- الناجل بـ200 جنيه.

- البلطي من 35 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

- البوري من 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

- اللوط بـ75 جنيهًا.

- المرجان بـ130 جنيها.

- الفلايك بـ50 جنيها.