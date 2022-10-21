انتهاء 95% من تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.. 20 ألف أثر

وصل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إلى محطته الأخيرة في عمليات التطوير التي بدأت منذ قرابة 4 سنوات، حيث من المقرر افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة بعدما تأخر افتتاحه نتيجة جائحة فيروس كورونا

العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على قطاع المشروعات، أكد أن أعمال التطوير والترميم بدأت في شهر فبراير 2018 وبتكلفة مالية تقديرية تصل إلى 338 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من أعمال الترميم خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن إجمالي نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع وصلت إلى 95% حتى الآن.

مكونات المتحف اليوناني الروماني

وأضاف سمير لـ«الوطن»، أن المتحف اليوناني الروماني مبني على مسطح 4500 م2 ملحق به مبنى إداري ويقع فى حي وسط قسم العطارين محافظة الإسكندرية ومكون من بدروم، أرضي، 3 طوابق بالإضافة إلى السطح، مشيراً إلى انتهاء جميع أعمال التشطيبات بنسبة 100%، بالإضافة إلى أعمال تدعيم العناصر الإنشائية بالمتحف.

20 ألف قطعة أثرية في المتحف اليوناني الروماني

من جهته أكد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، أن المتحف يصل إلى العمليات الختامية من خلال عمليات العرض المتحفي حيث تم تشكيل لجنة أثرية لعرض قرابة 20 ألف قطعة أثرية ترجع للعصور اليونانية والرومانية في أكثر من 30 قاعة للعرض المتحفي طبقاً لسيناريو العرض المتحفي الذي قامت بوضعه اللجنة.

نقل 8 قطع أثرية ثقيلة الوزن

وأشار عثمان لـ«الوطن»، إلى أنه قد تم نقل 8 قطع أثرية ثقيلة الوزن إلى المتحف اليونانى الرومانى في شهر أبريل الماضي بمعرفة إدارة النقل بالقوات المسلحة من عدة مواقع ومخازن بالإسكندرية «المتحف البحري، منطقة كوم الشقافة، المخزن المتحفي بماريا، المخزن المتحفي بمارينا».

نقل 137 قطعة أثرية

وكشف عن نقل ما يقرب من 137 قطعة أثرية وعدد 209 صناديق خشبية تحتوي على أغلب القطع الأثرية صغيرة الحجم التي ستحفظ داخل فتارين تم إعدادها خصيصا لحفظ القطع الأثرية بالمتحف اليوناني الروماني.

وأكد أن المتحف اليوناني الروماني يعد من أهم وأقدم المعالم السياحية والأثرية المتخصصة في الحضارة اليونانية الرومانية بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية.

المتحف اليوناني الروماني.. مركز علمي وثقافي

ولفت إلى أنه من المقرر أن يصبح المتحف اليوناني الروماني، مركزاً علمياً وثقافياً لحضارات البحر المتوسط؛ فهو يشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمي، كما يضم أيضا قاعات للدراسة والمؤتمرات ومكتبة وورشة طباعة، وقاعات وسائط متعددة Multimedia، وأيضاً مدرسة للتربية المتحفيه لتنمية الوعي الأثري للأطفال.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء المتحف اليوناني الروماني عام 1892 وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1895 وكان يعرض العديد من القطع الأثرية التي عُثر عليها في الإسكندرية وما حولها، ويرجع معظمها إلي العصر البطلمي والعصر الروماني.

وفي عام 1983 تم تسجيل المتحف في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983.