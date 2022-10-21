الأوراق الرسمية المطلوبة لتقديم طلب تنازل عن شقة ورسوم الخدمة

التنازل عن شقة لصالح الغير أمر له شروط وضوابط أقرها القانون، ووفقا لدليل الخدمات العامة «بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية»، فإن هناك عدد من الشروط والمستندات التي يجب تقديمها للتنازل عن الوحدة السكنية حتى تسير الأمور بشكل منضبط.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح الإجراءات والشروط والمستندات المطلوب لطلب تنازل عن شقة إدارة شؤون التمليك، فضلا عن الرسوم مقابل الخدمة.

طلب تنازل عن شقة

تتم خدمة طلب تنازل عن شقة أو وحدة سكنية بتقدم المواطن بطلب التنازل عن الوحدة بالإدارة مع تقديم عدد من المستندات، وعليه يتم تسليم نسخة من العقد بعد سداد الرسوم ووصول نتيجة التحريات من شرطة المرافق وتوقيع رئيس الحي وختم العقد بخاتم الجمهورية.

شروط طلب تنازل عن شقة

يجب توافر عدد من الشروط للحصول على طلب تنازل عن شق منها أن يكون المتقدم بالطلب مصري أو مصرية، فضلا عن شرط السن إذ يجب أن يكون قد أتم 16 سنة، فضلا عن التنازل يتم من خلال صاحب الطلب أو وكيل عنه.

المستندات المطلوبة لطلب تنازل عن شقة

وبشأن المستندات المطلوبة يجب تقديم الآتي:

1- يجب تقديم إعلام وراثة.

2- يجب تقديم صورة شهادة ميلاد إذا كان التنازل من الأم.

3- يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

4- يجب تقديم صورة إقرار الوصايا.

5- يجب تقديم توكيل خاص إذا كان أحد الورثة بخارج البلاد بناء اً على موافقة إدارة الشؤون القانونية.

يذكر أن مكان الحصول على الخدمة يتم داخل مراكز التكنولوجيا بالمحافظات مقابل 100 جنيه، ودرجة قرابة أولى+ 10 جنيهات رسوم إدارية + 4،4 جنيه دمغة، 200 جنيه درجة قرابة ثانية+ 10 جنيهات رسوم إدارية + 4،4 جنيه دمغة.