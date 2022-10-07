شروط الحصول على تمويل شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري 3%

كشفت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، عن استمرار مبادرة التمويل العقاري التي تم إطلاقها بتوجهات رئاسية، لمتوسطي الدخل في مبادرة 3% سواء المطروحة بصندوق الإسكان الاجتماعي، أو المقدمة من العملاء خارج طروحات الحكومة، بأقساط تصل إلى 30 سنة.

وتابعت المصادر، بأن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من المبادرة، تتلخص في أنه يجب أن يكون دخل المواطن يتراوح ما بين ألف جنيه و6 آلاف جنيه كحد أقصى للأعزب، ولا يزيد على 18 ألف جنيه للمتزوج، وأن يكون السن من 21 حتى 60 عاما، ولأصحاب المعاشات حتى سن 75 عاما.

سداد من 15 إلى 20% من ثمن الوحدة السكنية فوق مليون و100 ألف جنيه

وأشارت المصادر إلى أن قيمة التمويل تبدأ من 350 الف جنيه، وتصل إلى 1.1 مليون جنيه من سعر الوحدة السكنية، حيث يحصل المواطن على قرض لتمويل الوحدة بفائدة نحو 3%، أما في حالة إذا كان سعر الوحدة يزيد على الـ1.1 مليون جنيه، فسيتم التمويل بفائدة 8%، بشرط أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وصالحة للسكن.

ولفتت إلى أنه سيتم سداد ما بين 15 إلى 20% من ثمن الوحدة السكنية المراد شرائها، للوحدات التي لن يتجاوز سعرها المليون ومائة ألف جنيه.

سداد 20% من ثمن الوحدة السكنية التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه

وقالت المصادر، إنه يجب أن يتم سداد 20% من ثمن الوحدة السكنية التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه، بالنسبة لأصحاب المعاشات يتم سداد نسبة 40% كحد أدنى من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، مشيرة إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في مبادرة التمويل العقاري بفائدة سنوية متناقصة 8%.

ويجب أن يتراوح الدخل الشهري بين 4500 جنيه إلى 40 ألف جنيه للأعزب، ولا يزيد على 50 ألف جنيه للمتزوج، وهو ما يتيح دخول شرائح جديدة لأصحاب الدخول المرتفعة غير المتوافقة مع 3%.