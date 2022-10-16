طوارئ في موانئ البحر الأحمر لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بموانيها الستة في محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التغيرات المحتملة وسوء الأحوال الجوية، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من سلامة الملاحة

وقالت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان لها، إنه تم اتخاذ كافة التدابيرالاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية مع هيئة الأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، مع الالتزام بإيقاف الحركة الملاحية ومنع كافة الأنشطة البحرية في حال سوء الأحوال الجوية، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

تعليمات صارمة من رئيس هيئة الموانئ

وأصدر اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة رفع درجة الاستعداد.

رفع درجة الاستعداد

ويتم متابعة رفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ، لمواجهة المخاطر المحتملة وتكوين فرق طوارئ لمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء على تراكم المياه بالساحات التخزينية وعلى الأرصفة، ومراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة، وتجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الإنقاذ والمطافئ والإسعاف وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة لتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها.