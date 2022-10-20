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سقوط أمطار غزيرة على مدن البحر الأحمر ورفع درجة الاستعداد القصوى

كتب:

شاذلى عبدالراضي
01:57 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
تكاثف السحب برأس غارب

تكاثف السحب برأس غارب

شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، سقوط أمطار على طرق الزعفرانة ورأس غارب والغردقة، ووصلت في شدتها إلى حد الغزارة بمدينة رأس غارب ومنطقة جبل الزيت شمال المحافظة، دون أن تتأثر حركة سير السيارات.

وتكاثفت الغيوم والسحب في سماء المحافظة، وهبت رياح شديدة صاحبها الرعد في السماء بمدينة رأس غارب، كما انخفضت درجات الحرارة. 

تحذيرات من سقوط أمطار 

ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار على الطرق، والتي قد تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية والوديان. 

وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر السائقين على الطرق السريعة بالالتزام بالإرشادات المرورية، والسرعات المقررة، والقيادة ببطء، خلال سقوط الأمطار، وعدم استخدام الفرامل على الطرق المبللة، وتشغيل أنوار السيارات واستخدام أضواء التنبيه والقيادة بحذر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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