حالة الطقس في الإسكندرية: سقوط أمطار متوسطة وغزيرة بعدة مناطق «صور»

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الجمعة، سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، منذ قليل، على عدد من المناطق، حيث شهد غرب المحافظة أمطارا غزيرة في مناطق العامرية وبرج العرب والعجمي، على الرغم من إلغاء حالة الطوارئ بعد تحسن الطقس نسبياً منذ مساء أمس، بخلاف ما كان عليه الوضع خلال الأسبوع الماضي.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وقال المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن الإسكندرية شهدت سقوط أمطار من بين خفيفة إلى متوسطة على أحياء المنتزه ثان وشرق لمدة دقائق قليلة، لافتا إلى أنه تم التعامل معها والتأكد من عمليات تصريف المياه بشكل سريع وعدم حدوث أي إعاقة مرورية.

التعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أن تلك الأعمال تمت على الرغم من إلغاء حالة الطوارئ في الشركة، بعد صدور تقرير من هيئة الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم تحتمل سقوط أمطار خفيفة على المحافظة أمس الخميس واليوم الجمعة.

احتياطات لتقلب طقس الإسكندرية اليوم

وأكد أنه رغم إلغاء حالة الطوارئ إلا أنه تم اتخاذ الاحتياطات الكاملة لمواجهة حالة الطقس، حيث تقرر احتفاظ كل منطقة بعدد 4 سيارات على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ بنظام 3 ورديات، وكذلك الطوارئ بعدد 10 سيارات بنفس النظام، بالإضافة إلى تنظيف الشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات مستمرة.