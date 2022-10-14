«ماسك» يخضع لتحقيق يتعلق بصفقة «تويتر».. وارتفاع «ناسداك» بـ232.05 نقطة

شهدت الساحة الاقتصادية الأمريكية، خلال السعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، خضوع مؤسس شركة «سبيس إكس» الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لتحقيق متعلق بصفقة «تويتر»، فيما شهدت البورصة الأمريكية، ارتفاعا عند إغلاق جلسة التداول.

وخضع مؤسس شركة «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك لتحقيق متعلق بصفقة «تويتر»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

أمر قضائي بوقف دعوى «تويتر» بحق ماسك حتى 28 أكتوبر الجاري

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت وثيقة قضائية، أن قاضياً في ولاية «ديلاوير» الأمريكية، أمر بوقف دعوى «تويتر» بحق ماسك، حتى 28 أكتوبر الجاري، للسماح لمؤسس «سبيس إكس» بإتمام صفقة الاستحواذ.

وقالت شركة «تويتر»، في ملف قضائي، أمس الخميس، إن ماسك يخضع لتحقيق فيدرالي يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على الشركة.

وكان الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك «المُطلِقَ لحرية التعبير»، عبر عن نيته إلغاء الحظر الذي فرضه موقع التدوينات القصيرة «تويتر» على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحسابه على الموقع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ارتفاع «داو جونز الصناعي» بـ 827.87 نقطة

بدورها، ارتفعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الخميس، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وصعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، 92.88 نقطة «2.60%»، ليسجل 3669.91 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي»، عند إغلاق جلسة التداول بـ 827.87 نقطة، «2.83%»، ليحقق 30038.72 نقطة، فيما شهد «ناسداك المجمع»، صعودا بـ 232.05 نقطة «2.23%»، ليسجل عند الإغلاق 10649.15 نقطة.