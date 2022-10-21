أماكن قطع مياه الشرب غدًا بمحافظة القاهرة لمدة 6 ساعات.. تعرف عليها

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 6 ساعات غدا السبت من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء بسبب أعمال تغيير محبس قطر 1000مم برافع الشيراتون.

واعلنت الشركة الأماكن المقرر قطع المياه بها غدا وهي «مدينة الأمل، صقر قريش، حي الواحة، الشيراتون، الحي العاشر، المنطقة العاشرة، سيتى ستارز، الكلية الحربية، طريق السويس، الرقابة الإدارية، أرض الجولف، مساكن الامداد والتموين، مساكن رامو، ورابعة الاستثماري».

توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة

وطالبت شركة مياه الشرب المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات في أماكن قطع المياه بالقاهرة غدا بتوفير احتياجاتهم من المياه، مؤكدة توفير سيارات تابعة للشركة محملة بالمياه النقية لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المتضررة، وحال طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.

حملات توعية بالمدارس

من ناحية أخرى، أطلقت شركة مياه الشرب بالقاهرة حملات توعية ببعض المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بينها «مدارس كلية السلام التجريبية ومدرسة سرايا القبة ومدرسة الجلال الابتدائية ومدرسة الاتحاد القومي المشتركة التابعتين لإدارة شبرا التعليمية»، للتوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب وطرق الحفاظ على كل نقطة مياه.

وقال المهندس مصطفي الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الشركة مستمرة في عقد الندوات واللقاءات داخل المدارس وغيرها من المواقع لتعليم الطلاب كيفية الحفاظ على المياه النظيفة وتوضيح أهمية المياه لكل مواطن، وعرض الجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب لتوفير كوب مياه نظيف وآمن مطابق للمواصفات ومعايير الجودة العالمية، علاوة على تنفيذ حملات توعية لحراس العقارات بعدد من المناطق منها المعادي ومدينة الفسطاط الجديدة لتوعية حراس العقارات وأصحاب المحلات التجارية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والحد من إهدارها.