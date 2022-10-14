«مياه القاهرة» تنظم ندوات توعوية في المدارس عن أهمية ترشيد الاستهلاك

نفذ قطاع الإعلام بشركة مياه الشرب بالقاهرة حملات توعية في بعض المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، للحفاظ وترشيد المياه وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب، في ظل توجهات الدولة المصريه بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على كل قطرة مياه.

تكثيف الندوات داخل المدارس

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، في تصريحات صحفية، على ضرورة تكثيف مثل هذا الندوات خاصة داخل المدارس من منطلق ترسيخ مفهوم الحفاظ وترشيد المياه مع النشء، لافتا إلى أن هذه الحملة تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية لزيادة رفع الوعي المائي.

عرض الجهود التي تبذلها الشركة المياه

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة إلى أن الندوة بعنوان «كل نقطة بتفرق»، لافتا إلى أن اللقاء مع الطلاب تناول ترسيخ مفهوم أهمية المياه وكيفية تعزيز الممارسات الإيجابية في الاستخدام اليومي وعرض الجهود التي تبذلها الشركة لتوفير كوب مياه نظيف وآمن مطابق للموصفات وكذلك الخدمات التي توفرها الشركة عبر مراكز خدمة العملاء الثابتة والمتنقلة والإلكترونية، وفي نهاية الندوة تم توزيع ألعاب ومطبوعات للحث على ترشيد المياه.

حث المواطنين على ترشيد الاستهلاك

وأكد «الشيمي» قيام إدارة التوعية بتكثيف أنشطة التوعية بجميع مناطق القاهرة لحث المواطنين على الحفاظ على مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى أن الحملات التوعوية استهدفت المحال التجارية وسكان المناطق لتعريفهم بالجهود التي تقوم بها الشركة من أجل توفير كوب مياه صحي وآمن.

أضرار السلوكيات السلبية في التعامل مع المياه

وأشار إلى قيام إدارة استطلاع الرأي بتنفيذ حملة أخرى بمنطقة المهاجرين والشوارع المحيطة بحي المرج، قام خلالها مسئولي الإدارة باستطلاع آراء المواطنين من سكان المنطقة حول خدمات مياه الشرب، وتوضيح أضرار السلوكيات السلبية في التعامل مع مياه الشرب وإهدارها وأهمية الحفاظ عليها.