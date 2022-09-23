محافظة القاهرة تحتفل بتجهيز 400 عروسة: حياة كريمة للمقبلات على الزواج

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة تقوم بشكل مستمر بتنفيذ العديد من البرامج لتحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر 2023 بالتعاون مع الجهات المختلفة من شركاء النجاح في المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال.

وقال خلال الحفل الذي أقامته المحافظة بمركز شباب القاهرة الجديدة لتجهيز 400 عروسة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إن الحفل يعد أحد أروع صور التكافل والتعاون لإدخال البهجة وتقديم الدعم لهذا العدد من الأسر.

احتفالية «أفراحنا» لدعم وتيسير سبل تكوين الشباب للأسرة بحياة كريمة

وأضاف محافظ القاهرة في بيان له، أن احتفالية «أفراحنا» التي أقيمت اليوم تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم وتيسير سبل تكوين الشباب للأسرة بحياة كريمة.

وعبر اللواء خالد عبدالعال، عن سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهن بهذه المناسبة وقدم لهن التهنئة، متمنيًا التوفيق في حياتهن المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الحفل يهدف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل عدد من الأسر الأولى بالرعاية في إطار اهتمام الدولة بدعمهم، معبرا عن سعادته أن يرتفع عدد المستفيدات بالدعم العيني والنقدي إلى 400 عروسة.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا اليوم يمثل روح التكافل والتعاون بين أجهزة الدولة، وشركاء النجاح من المجتمع المدني.

محافظ القاهرة يشيد بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني

ونوه إلى أن وجود هذا العدد يؤكد أن الدولة وأجهزتها التنفيذية بمحافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدنى في كل مكان يتعاونون لخدمة المواطن ورفع العبء عنه.

وأشاد محافظ القاهرة بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة في مساعدة الأجهزة التنفيذية في تحقيق خطط التنمية وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الحفل الذي جرى تنظيمه بمركز شباب القاهرة الجديدة احتفالًا بتجهيز 400 عروسة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأحياه الفنان عمر كمال.