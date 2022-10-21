إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على ري الأرض الزراعية بأسيوط

نشبت مشاجرة بالشوم والعصي بين أبناء عمومة بقرية ديرالجنادلة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، بسبب خلافات على أولوية ري الأراضي الزراعية، ما نتج عنها إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع مشاجرة بقرية دير الجنادلة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوصول بلاغ من نقطة شرطة مستشفى الغنايم المركزي بوصول استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بحروح نتيجة وقوع مشاجرة.

أسماء المصابين في المشاجرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين إصابة كلا من «س. م. ا»، 42عاما، و«ي.ح.ح»، 51 عاما، و«س. ط. ي»، 18عاما، ومقيمون جميعا بقرية دير الجنادلة دائرة المركز، وبسؤالهم أكدوا أنهم أولاد عمومة، وأن الإصابات ناتجة من اندلاع مشاجرة فيما بينهم بالشوم والعصي على خلفية أولوية ري الأراضي الزراعية.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط باقي أطراف المشاجرة.