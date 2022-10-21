إعلان الطوارئ بعد أمطار الإسكندرية اليوم.. وإجراءات عاجلة لمواجهة تقلبات الطقس

أعلن المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع درجة الطوارئ والاستعداد، بعد أقل من 24 ساعة من إلغاءها، حيث تقرر حضور جميع الأفراد بأماكن عملهم لحين استقرار الأحوال الجوية.

جاء قرار رئيس شركة الصرف الصحي نتيجة أمطار الإسكندرية اليوم والتي ضربت المحافظة منذ قليل بشكل مفاجئ، ما تعبها إعلان الطوارئ استعدادا للتعامل مع أي تجمعات مياه نتيجة طقس الإسكندرية المتقلب، وذلك بعد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق المنتزه وشرق والعامرية والجمرك.

إجراءات التعامل مع أمطار الإسكندرية

وأكد «نافع» أنه قد توقفت الأمطار مع استمرار السحب الكثيفة، مشدداً أنه لا توجد أي تجمعات لمياه الأمطار، حيث تم اتخاذ الاحتياطات الكاملة لحالة الطقس من خلال وجود 4 سيارات في كل منطقة على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ بنظام 3 ورديات، وكذلك 10 سيارات طوارئ تعمل بنفس النظام، بالإضافة إلى تنظيف الشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات مستمرة.

توقعات طقس الإسكندرية

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت توقعاتها بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية خلال أمس واليوم الجمعة، ما تبعه إلغاء الطوارئ أمس وفقا للتوقعات، قبل أن تضرب الأمطار الإسكندرية منذ قليل، ليعود العمل وفقا لحالة الطوارئ.