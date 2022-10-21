أسعار السمك اليوم في السوق الجديد ببورسعيد.. انخفاض الشبار

يحرص الزائرون في رحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات إلى بورسعيد على تناول وجبات الأسماك ولذلك يريدون معرفة أسعار السمك اليوم في السوق الجديد ببورسعيد.

يقول محمد أبو المعاطي تاجر أسماك بالسوق الجديد أن أسعار السمك اليوم ببورسعيد تشهد زيادة في بعض الأنواع منها السيبيا والدنيس والبوري المبطرخ وانخفاض في أنواع أخرى مثل الشبار والشخرم.

أسعار السمك اليوم ببورسعيد

واستعرض محسن فؤاد تاجر أسماك أسعار السمك كالتالي:

بوري من 50 إلى 90 جنيها

شخرم 60 جنيها

باغة 60

كابوريا من 60 إلى 80

شبار أخضر 60 و70 جنيها

لوت 75

جمبري أبيض 90

دنيس بلدي وسط 100

سيوف 100

بوري بلدي مبطرخ 100

دنيس بلدي كبير الكيلو 130

جمبري احمر 130

سيبيا 160

خدمات سوق السمك الجديد

وقال محمود حمزة من القاهرة إنه يحرص على تناول الأسماك في سوق السمك الجديد ببورسعيد حيث ضم كافة الخدمات فهو يختار ما يشتهيه من أنواع السمك ويعطيها للفرن الموجود في نفس السوق ليطهيها بالطريقة التي يحبها ثم يأكل وجبة السمك في نفس السوق على المقاعد المخصصة للزائرين ويدعو الزائرين إلى زيارة معالم بورسعيد خاصة سوق السمك الجديد.