أسعار السمك اليوم في السوق الجديد ببورسعيد.. انخفاض الشبار
كتب:
هبة صبيح
02:21 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
أسعار السمك اليوم ببورسعيد
يحرص الزائرون في رحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات إلى بورسعيد على تناول وجبات الأسماك ولذلك يريدون معرفة أسعار السمك اليوم في السوق الجديد ببورسعيد.
يقول محمد أبو المعاطي تاجر أسماك بالسوق الجديد أن أسعار السمك اليوم ببورسعيد تشهد زيادة في بعض الأنواع منها السيبيا والدنيس والبوري المبطرخ وانخفاض في أنواع أخرى مثل الشبار والشخرم.
أسعار السمك اليوم ببورسعيد
واستعرض محسن فؤاد تاجر أسماك أسعار السمك كالتالي:
بوري من 50 إلى 90 جنيها
شخرم 60 جنيها
باغة 60
كابوريا من 60 إلى 80
شبار أخضر 60 و70 جنيها
لوت 75
جمبري أبيض 90
دنيس بلدي وسط 100
سيوف 100
بوري بلدي مبطرخ 100
دنيس بلدي كبير الكيلو 130
جمبري احمر 130
سيبيا 160
خدمات سوق السمك الجديد
وقال محمود حمزة من القاهرة إنه يحرص على تناول الأسماك في سوق السمك الجديد ببورسعيد حيث ضم كافة الخدمات فهو يختار ما يشتهيه من أنواع السمك ويعطيها للفرن الموجود في نفس السوق ليطهيها بالطريقة التي يحبها ثم يأكل وجبة السمك في نفس السوق على المقاعد المخصصة للزائرين ويدعو الزائرين إلى زيارة معالم بورسعيد خاصة سوق السمك الجديد.