أسعار السمك البلطي اليوم 19 يونيو 2022 في الأسواق.. يبدأ من 20 جنيها

كشف الموقع الرسمي لسوق العبور عن أسعار السمك البلطي اليوم الأحد 19 يونيو، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عمليات البحث عبر محرك «جوجل» العالمي عن سعر سمكة «الشبار»، فالغالبية العظمى يفضلون تناولها في بداية الأسبوع لمد الجسم بالكثير من العناصر المفيدة، كونه مصدرًا غنيًا بالبروتين وقليل الدهون، فضلًا عن احتوائه على الكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

واليوم الأحد 19 يونيو، ترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار السمك البلطي وباقي الأنواع الأخرى من أسماك البحر، اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها الموقع على مدار الساعة:

أسعار السمك البلطي

انخفاض ملحوظ شهده سوق السمك اليوم الأحد، في حلقات سوق العبور وذلك وفق جولة أجراها «الوطن» تم فيها رصد أسعار السمك البلطي، وجاءت كما يلي:

أسعار الأسماك في سوق العبور

- سعر سمك البلطي الأسواني يتراوح بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، أما السمك البلطي العادي فهناك نوعان الأول يتراوح بين 33 و39 جنيهًا أما النوع الثاني فيتراوح بين 25 وحتى 29 جنيهًا.

- سعر كيلو الكابوريا أيضًا يُحدد حسب الحجم بين صغير ووسط وكبير من سعر: 16 إلى سعر: 56 جنيهًا.

- سمك السردين، يختلف سعره حسب الحجم ويبدأ من سعر: 43 إلى سعر: 56 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك البوري فهناك نوعان في سوق العبور الأول يتراوح من سعر: 66 إلى سعر: 80 للكيلو، والثاني من سعر: 45 إلى سعر: 59 جنيهًا.

- سعر كيلو الجمبري، يختلف حسب الحجم بين صغير ووسط وكبير، وتبدأ أسعاره من: 160 إلى: 220 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الجمبري المجمد يتراوح من سعر: 90 إلى سعر: 170 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو سمك السبيط يتراوح من سعر: 120 إلى سعر: 200 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك المكرونة المجمدة يتراوح من سعر: 30 إلى سعر: 40 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك المكرونة السويسي يتراوح من سعر: 65 إلى سعر: 79 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك الثعابين البلدي يتراوح بين سعر: 50 إلى سعر: 250 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الفيليه البلطي يتراوح من سعر: 30 إلى سعر: 160 جنيهًا للكيلو.