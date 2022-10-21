مسؤول بالجيش الأمريكي: من المحتمل غزو الصين لتايوان بنهاية العام الجاري

قال اللواء مايكل جيلداي، رئيس العملية البحرية الأمريكية، إنّ الخطاب الأخير لـ«بكين»، يشير إلى أن غزو محتمل لتايوان نهاية العام الحالي، منوها أنه لابد أن يكون الجيش الأمريكي مستعدًا لمثل هذا الاحتمال، وفقا لما أوردته صحيفة «إكسبريس» نيوز.

وأضاف «جيلداي»: «لا أقصد على الإطلاق أن أكون مقلقًا بقول ذلك، ولكن لا يمكن استبعاد غزو الصين لتايوان في أي وقت».

الجيش الأمريكي مستعد للقتال

وأوضح أن البحرية الأمريكية تحولت إلى عقلية الاستعداد للقتال في أي وقت، ولذلك يجب أن تصبح مستعدة بشكل أسرع للرد على التهديد الصيني، خاصة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، بدا أكثر استعدادًا لغزو تايوان مما كان يعتقد سابقًا.

وأكد «جيلداي»، أن تصريحات الرئيس الصيني ليست فقط هي الدليل على احتمالية الغزو، بل تصرفات الشعب الصيني توحي بذلك أيضا، ولفت إلى أنه خلال 20 السنة الماضية، أوفى الشعب الصيني بكل وعد قطعه على نفسه.

استعداد الولايات المتحدة لصد هجوم الصين

ومن أجل الاستعداد لهجوم صيني، قال «جيلدي» إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلي للأسلحة التي تهم حقًا في القتال، وأضاف: «نحن نتحدث عما يجب أن يكون لدينا من أجل الردع والقتال والفوز».

وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الصيني خطابًا تاريخيًا أمام مؤتمر الحزب الشيوعي حيث وعد «بإعادة التوحيد» يومًا ما مع تايوان.